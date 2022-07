Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird die Geldstrafe von 300.000 Euro wegen Ausschreitungen seiner eigenen Anhänger akzeptieren. "Wir gehen nicht in Berufung", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Montag in einer digitalen Medienrunde. Von den 300.000 Euro Strafe, die vor einer Woche verkündet wurden, kann der Drittliga-Club bis zu 100.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem Deutschen Fußball-Bund bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.