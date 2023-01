Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Offensivspieler Jakob Lemmer von Kickers Offenbach verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, teilte der Verein am Mittwoch mit. Lemmer trainierte bereits am Mittwochvormittag mit dem Team von Cheftrainer Markus Anfang. "Jakob Lemmer hat durch seine starken Leistungen schon länger unser Interesse geweckt. Umso mehr freue ich mich, dass wir seine Verpflichtung nun bereits im Winter realisieren konnten. Torgefahr, Tempo und Durchsetzungsvermögen - er bringt viele Fähigkeiten mit, die uns weiterhelfen werden", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Für die Offenbacher erzielte Lemmer in der laufenden Saison in 22 Pflichtspielen neun Treffer und legte vier weitere vor. In insgesamt 90 Einsätzen in der Regionalliga Südwest gelangen ihm 19 Tore und 16 Assists.

