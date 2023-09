Dynamo Dresden hat mit einem Sieg im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Der Fußball-Drittligist aus Dresden besiegte die Gäste aus dem Erzgebirge mit 2:1 (1:0). Aue lag früh nach einem Eigentor von Niko Vukancic in der neunten Minute im Rückstand. Dresdens Dennis Borkowski (85.) erhöhte vor 31.834 Zuschauern im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion, ehe Marcel Bär (90.+3) den Anschlusstreffer erzielte. Dynamo musste ab der 88. Minute auf Tom Berger nach Gelb-Roter Karte verzichten.

Dynamo setzte sich mit dem fünften Sieg in Serie als Spitzenreiter mit vier Punkten auf Verfolger SSV Ulm ab. Aue rutschte nach der ersten Saisonniederlage punktgleich mit Ulm auf Rang drei ab. "Wir hatten erste Halbzeit unsere Probleme gehabt, gerade nach dem frühen Gegentor. In der zweiten Halbzeit haben wir fast nichts zugelassen. Das Spiel war offen, ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen", sagte Pavel Dotchev im MDR.

Die Gastgeber starteten sortierter und erarbeiteten sich so früh die ersten Torchancen. Als Vukancic (9.) bei einer Hereingabe vor Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke retten wollte, lenkte er den Ball am kurzen Pfosten unhaltbar am eigenen Torwart Martin Männel vorbei. Zwar hatte Aue dank Marcel Bär (13.) die Ausgleichschance, doch sein Schuss ging drüber. Auf der Gegenseite vergab der agile Tom Zimmerschied (25.) in aussichtsreicher Position das 2:0.

In der zweiten Hälfte wurde Männel gleich zu Beginn zweimal in Bedrängnis gebracht. Erst schießt Kutschke (54.) den Ball nur knapp am Pfosten vorbei, dann scheitert Zimmerschied (55.) an dem Auer Keeper, der sein insgesamt 26. Sachsen-Derby erlebte. Aue Pavel Dotchev brachte dann drei frische Offensivkräfte, doch diesmal stachen die Joker auf er anderen Seite: In der 85. Minute scheiterte Jakob Lemmer zunächst mit seinem Schuss an der Latte, doch der eingewechselte Borkowski schob zum umjubelten 2:0 ein. Zwar machte es Bär in der Nachspielzeit nochmal spannend, mehr gelang Aue nicht mehr.

