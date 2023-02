Markus Anfang wird wohl auch bei einer verpassten sofortigen Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga Trainer von Dynamo Dresden bleiben. Das deutete Sportchef Ralf Becker im Podcast "Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast" an. "Grundsätzlich geht es Markus darum, mal langfristig etwas aufzubauen. Und wir beide haben klar definiert, dass Dynamo in der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga spielen muss. Das ist unser klarer Auftrag, und wir wissen, dass wir daran gemessen werden", sagte der 52-Jährige.