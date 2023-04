Der frühere Zwickau-Coach Joe Enochs peilt eine zeitnahe Rückkehr auf die Trainerbank an und wünscht sich dabei bessere Bedingungen als bei den Sachsen. "Es sollte ein Schritt sein, wo man ein paar mehr Möglichkeiten hat als in Zwickau", sagte der 51-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Inspiriert hat Enochs eine Hospitation beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf: "Zwei Co-Trainer, ein zusätzlicher Video-Analyst, mehr Physiotherapeuten und top Bedingungen auf dem Trainingsplatz - das war nicht eine, sondern eher zwei Klassen besser als in Zwickau."

Enochs war Anfang Februar nach viereinhalb Jahren vom FSV freigestellt worden. Der US-Amerikaner war zu diesem Zeitpunkt der dienstälteste Coach der 3. Fußball-Liga. Eine Anfrage des VfB Oldenburg unmittelbar nach dem Ende in Zwickau hatte Enochs noch abgelehnt. Seine Zukunft sieht der ehemalige Zweitliga-Profi in Deutschland, eine Rückkehr in die Heimat ist nicht vorgesehen. "Ich habe viel Erfahrung in der 3. Liga und kenne mich dort aus", sagte Enochs.