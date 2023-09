Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der 3. Liga ungeschlagen. Am Samstagnachmittag gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev mit 2:1 (0:0) bei der TSV 1860 München. Marcel Bär (85.) und Maximilian Thiel (87.) erzielten die Tore für die Sachsen, nachdem Joel Zwarts (53.) die Hausherren in Führung gebracht hatte.