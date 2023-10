Der Erzgebirge Aue hat das Jubiläumsspiel von Torhüter Martin Männel verloren. Im 500. Spiel des Keepers unterlag der Fußball-Drittligist dem SSV Ulm 1846 mit 1:2 (1:0) im heimischen Erzgebirgsstadion. Die Torschützen waren vor 8106 Zuschauern Marcel Bär (1.) für die Veilchen und Leonardo Scienza (48.) und Philipp Maier (65.) für die Ulmer. Für die Veilchen ist es die zweite Niederlage im sechsten Heimspiel der Saison, das Team rutscht damit auf den fünften Tabellenplatz ab.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Nach gerade einmal 49 Sekunden traf Bär nach einer Flanke von Sean Seitz per Kopf zum 1:0. Der frühe Rückstand schien die Gäste aus Ulm allerdings nicht zu verunsichern und so gestaltete sich die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Die erste Aufgabe für Jubilar Männel gab es in der dritten Minute, in der er einen Schuss aus sechs Metern von Nicolas Jann entschärfen musste. Kurz vor der Halbzeit hatte Aue durch Niko Vukancic (42.) und Marvin Stefaniak (44.) nochmal zwei gute Chancen, es blieb jedoch beim Halbzeitstand von 1:0.

Der Aufsteiger aus Ulm startete so rasant in die zweite Halbzeit, wie Aue die erste begonnen hatte. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Scienza (48.) zum Ausgleich. Da Ulm die aktivere Mannschaft blieb, belohnte sich Maier in der 65. Minute mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 der Gäste und drehte damit das Spiel. In den letzten 15 Minuten war Aue zwar die aktivere Mannschaft, konnte aber nicht mehr ausgleichen. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Männel noch mal mit einer Parade glänzen.

