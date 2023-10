Der FC Erzgebirge Aue hat die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Vor 10.533 Zuschauern im heimischen Erzgebirgsstadion unterlag der Fußball-Drittligist Jahn Regensburg mit 0:1 (0:0). Robin Ziegele brachte den Gästen in der 74. Minute durch ein Kopfballtor den Sieg.

In der ersten Halbzeit begann der FCE mit den besseren Chancen. Marvin Stefaniak (10.) hatte die erste Großchance auf dem Fuß, die von Regensburg-Torwart Felix Gebhardt jedoch entschärft werden konnte. Nach der ersten Viertelstunde kam Jahn Regensburg dann besser ins Spiel und hatte durch Noah Ganaus (25. und 27.) gleich zwei gute Chancen. Kurz vor der Pause hatte Maximilian Thiel, der für den krankheitsbedingt fehlenden Marcel Bär von Beginn an spielte, die bis dahin beste Chance des Spiels. Sein Kopfball konnte von Gebhardt nur knapp am Pfosten vorbei gelenkt werden.

In der zweiten Hälfte hatte Ganaus (48.) aus Regensburg gleich zu Beginn seine dritte starke Chance, sein Schuss klatschte gegen die Latte. Die Regensburger blieben allerdings offensiv stärker und hatten die besseren Torchancen, bevor sie sich in der 74. Minute durch Ziegele mit dem 1:0 belohnten. Dieser köpfte den Ball nach einer Ecke unhaltbar an FCE-Keeper Martin Männel vorbei. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Luc Elsner dann den Ausgleich auf dem Fuß. Jedoch schaffte es Gebhardt erneut, den Ball am Pfosten vorbeizulenken.

Nun steht eine englische Woche an und schon am Mittwoch geht es für die Veilchen bei Preußen Münster weiter.

