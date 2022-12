Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat nach der völligen Umstrukturierung des Vereins im November eine erste Zwischenbilanz der Gremien gezogen und Kernziele bei der Sanierung des Clubs formuliert. Kurzfristig will der FC Erzgebirge geordnete und transparentere Strukturen mit klarer Aufgabentrennung, Schnittstellendefinitionen, Kompetenzen sowie Entscheidungs- und Dokumentationsprozessen im Verein schaffen, heißt es in einem auf der Internetseite veröffentlichten Schreiben. Außerdem soll die wirtschaftliche Stabilisierung des Vereins auf Basis von zu schaffender Klarheit über die bestehende Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie einer belastbaren Finanz- und Ergebnisplanung vorangetrieben und die Wiederherstellung der sportlichen Leistungsstärke der Lizenzspielermannschaft mit dem unbedingten kurzfristigen Ziel des Klassenerhalts in der 3. Liga forciert werden.