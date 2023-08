Erstmals startet der FC Erzgebirge Aue mit einem Sieg in die 3. Liga. Das erlösende Tor fällt ganz spät.

Der FC Erzgebirge Aue ist mit einem Sieg in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Im ersten Sonntagabendspiel der Drittliga-Geschichte gegen den FC Ingolstadt kamen die Veilchen zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. Vor 10.343 Zuschauern traf der gerade eingewechselte Maximilian Thiel in der 90. Minute und sorgte dafür, dass Aue erstmals einen Drittliga-Saison-Auftakt gewann.

Die Anfangsphase gehörte zwar den Gästen, doch Aue, das mit vier Neuzugängen, aber ohne den aus privaten Gründen fehlenden Marvin Stefaniak startete, wirkte in der Abwehr konzentriert und engagiert. Aber auch schon in dieser Phase wurde deutlich, wie der neue FC Erzgebirge agieren will: spielerisch, mit sicheren Passstafetten. Damit versuchten die Sachsen, die Fünfer-Abwehr-Kette der Ingolstädter auszuhebeln.

Besonders Jean Seitz machte auf sich aufmerksam, er zwang Gäste-Torhüter Marius Funk nach 20 Minuten zu einer Glanzparade und leitete in der 42. Minute noch eine klare Möglichkeit ein. Ryan Malone spitzelte gerade noch den Ball vor Omar Sijaric von der Linie. Auch Marcel Bär (26.) hatte eine gute Einschussmöglichkeit. Auf der anderen Seite machte die Auer Abwehr ihrem Torhüter und Kapitän Martin Männel das Leben relativ leicht.

Nach der Pause wurde es ein Spiel zwischen den Strafräumen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Einzig ein Sijaric-Schuss (54.) stellte Funk auf die Probe. So sah es lange nach einem torlosen Unentschieden aus, ehe Thiel per Abstauber doch noch traf.

