Der FSV Zwickau hat auch das vierte Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund II verloren und die Chance verpasst, nach langer Zeit die Abstiegsränge zu verlassen. Am Sonntag mussten sich die Westsachsen dem BVB-Nachwuchs mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. In Oberhausen - das Dortmunder Stadion Rote Erde wird saniert - trafen Ted Tattermusch (16. Minute) und Justin Njinmah (25.) vor der Pause für die Gastgeber. Moses Otuali sorgte mit seinem ersten Drittligatreffer in der 75. Minute für die Entscheidung, ehe Njinmah mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute sogar noch erhöhte. Mit 24 Punkten bleibt der FSV Tabellenvorletzter der 3. Fußball-Liga und hat drei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Den Zwickauern schien die Derby-Niederlage gegen Aue am vergangenen Dienstag noch in den Köpfen und Beinen zu stecken. Gegen die stark aufspielenden Dortmunder fanden die Schützlinge von Trainer Ronny Thielemann eine halbe Stunde lang keine Mittel. Im Abwehrverhalten gedanklich nicht auf der Höhe, im Spiel nach vorn ideenlos war der FSV kein ebenbürtiger Gegner und lag verdient zurück. Eine einige Chance durch Dominic Baumann bereits nach zwei Minuten war die einzige Ausbeute, auch wenn Zwickau in den letzten 15 Minuten des ersten Abschnitts etwas aktiver wurde.

Nach dem Wechsel zeigte der FSV Zwickauer Tugenden, kam über den Kampf ins Spiel und erarbeitete sich mehrere gute Chancen, konnte gegen den oft unsicher wirkenden BVB-Torhüter Marcel Lotka aber nichts Zählbares erreichen. Anders der BVB: Nachdem man ebenfalls einige Möglichkeiten nicht genutzt hatte, sorgte ein stark ausgespielter Konter schließlich für die Entscheidung.

