Der FSV Zwickau hat am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga die erste Niederlage kassiert. Am Samstag unterlagen die Westsachsen beim SV Meppen mit 0:3 (0:0). Vor 6130 Zuschauern sorgte Neuzugang Marvin Pourié mit einem Hattrick (75./81./90.+3) für die Entscheidung. Zwickaus Jan Löhmannsröben sah innerhalb von 65 Sekunden nach einem taktischen Foul und einem absichtlichen Handspiel in der 50. Minute die Gelb-Rote Karte.