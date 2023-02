Ronny Thielemann ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten FSV Zwickau. Das gab der Verein am Samstag nur wenigeStunden vor dem Spiel gegen Tabellenführer SV Elversberg bekannt. Thielemann folgt auf Joe Enochs, der vor knapp zwei Wochen von seinen Aufgaben entbunden worden war. Der 49 Jahre alte Thielemann wird am kommenden Montag offiziell vorgestellt und soll am Dienstag das erste Training leiten. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein vorerst keine Angaben. In der Partie gegen Elversberg wird die Mannschaft noch einmal von Robin Lenk betreut, der wohl auch unter Thielemann Co-Trainer bleibt.