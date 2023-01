Auf der Suche nach Verstärkungen hat Fußball-Drittligist FSV Zwickau zwei Profis ins Probetraining aufgenommen. Der frühere Halle-Verteidiger Janek Sternberg und Mittelfeldspieler Caniggia Elva sind am Montag beim FSV eingestiegen. "Beide sollen die komplette Woche vorspielen und auch am Samstag beim Test in Jena zum Einsatz kommen", teilte der Club mit. Sternberg hatte beim HFC im Sommer keinen neuen Vertrag mehr erhalten, Elva musste den FC Ingolstadt verlassen.