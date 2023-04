Zwickaus Trainer Ronny Thielemann ist zuversichtlich, dass der FSV auch in der kommenden Saison noch in der dritten Fußball-Liga spielen wird. "Vom ersten Tag an hat mir die Mannschaft das Gefühl gegeben, dass sie total willig ist. Wir haben viele erfahrene Spieler in den Reihen, die Abstiegskampf kennen", sagte der 49-Jährige in einem Interview mit dem "Kicker" (Dienstag).