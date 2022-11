Dem FSV Sachsen Zwickau ist beim Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim in letzter Minute ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt aus den Händen geglitten. Pascal Sohm besiegelte am Mittwoch mit seinem Treffer in der 90. Minute die bittere 1:2 (0:0)-Niederlage der Sachsen. Der Angreifer hatte die Hausherren bereits in der 78. Minute in Führung gebracht. Drei Minuten später gelang Yannic Voigt der zwischenzeitliche Ausgleich.