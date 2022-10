Auf der Rückfahrt vom Spiel bei Waldhof Mannheim mussten die Spieler von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden eine knifflige Situation auf einem Rastplatz überstehen. Am Samstagabend pausierte die Mannschaft an der A6 in der Nähe von Nürnberg, als sich dort ebenfalls haltende Anhänger des 1. FC Nürnberg dem Bus näherten und die Spieler anpöbelten. Nach Angaben der Nürnberger Polizei verlief der Vorfall glimpflich, weil andere Anhänger des Zweitligisten eingriffen. Die Nürnberger befanden sich auf der Rückreise vom Spiel in Kaiserslautern.