Titelverteidiger RB Leipzig trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag im deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Die Achtelfinal-Partien finden diesmal zweigeteilt am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar statt. Bereits am 5. November kommt es zum Kräftemessen von RB in Bundesliga mit der TSG. Allerdings müssen die Sachsen dann in Sinsheim antreten.