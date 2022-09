Benzin und Diesel sind in Sachsen zuletzt vergleichsweise teuer gewesen. Nach einer Auswertung des ADAC für die Deutsche Presse-Agentur kostete der Liter Diesel am Freitag, 10.00 Uhr, im Schnitt knapp 2,15 Euro an den Tankstellen. Nur in Bayern und Baden-Württemberg war er noch teurer, in Hamburg dagegen zahlten Autofahrer rund 11 Cent weniger pro Liter. Auch E10-Kraftstoff kostete an den Zapfsäulen in Sachsen mehr als in vielen anderen Bundesländern. Laut ADAC mussten Autofahrer im Schnitt fast 1,97 Euro pro Liter zahlen - der vierthöchste Wert bundesweit. Hier reichte die Spanne von 2,03 Euro in Bayern bis knapp 1,91 Euro im Saarland.