Andrea Hennig klebt in der Schauwerkstatt der Herrnhuter Sterne GmbH Zacken an einen Stern. Foto

Die Herrnhuter Sterne GmbH hoffen nach zwei Jahren coronabedingten Einschränkungen auf ein gutes Geschäft in der Adventszeit. Nun könne es wieder einen Vollstart auf Weihnachtsmärkten geben, sagte Verkaufsleiter Jens Ruppert. Die Manufaktur aus dem Landkreis Görlitz sei mit eigenen Verkaufsständen an mehr als 25 Orten in Deutschland sowie in Wien vertreten. Allerdings liege diese Zahl unter dem Niveau von 2019, als die Firma noch auf rund 45 Märkten Präsenz zeigte.

Um eine authentische Beratung zu garantieren, werden möglichst alle Stände mit Personal aus dem Unternehmen besetzt. "Leute, die ansonsten in der Produktion arbeiten, kennen den Stern und seinen Aufbau", begründete Ruppert den Aufwand. Die Sterne mit acht dreieckigen und 17 viereckigen Zacken werden seit 1897 in Herrnhut gefertigt. In dem vor 300 Jahren gegründeten Ort hat die heute weltweit verbreitete Evangelische Brüder-Unität ihren Ursprung. Sie ist auch zu 100 Prozent Gesellschafter der Sterne-Manufaktur, die derzeit 194 Frauen und Männer beschäftigt.

