In Leipzig ist am Sonntag der erste Weihnachtsmarkt für Hunde eröffnet worden. Am Cottaweg im Westen der Stadt sollen Zwei- und Vierbeiner gemütlich entlang der 25 Buden der Händlerinnen und Händler schlendern können, sagte Organisatorin Monika Eckstein-Scheffler der Deutschen Presse-Agentur. Selbstgestricktes, neue Halsbänder und für den ein oder anderen glücklichen Hund auch eine Futterprobe seien im Angebot des Marktes. "Glühwein gibt es aber nicht - wobei - das wäre doch eine Idee: Glühwein für den Hund!", sagte sie schmunzelnd.