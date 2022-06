Nach neuen Fällen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat Sachsen seine Schutzzonen ausgeweitet. Im Landkreis Meißen und im Landkreis Bautzen in der Nähe der Landesgrenze zu Brandenburg wurden infizierte Tiere festgestellt, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die erweiterten Restriktionszonen wurden per Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen veröffentlicht und gelten seit Montag. Im Freistaat wurde am 31. Oktober 2020 das ASP-Virus erstmals nachgewiesen. Seitdem wurden 1372 amtliche Nachweise in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen registriert.