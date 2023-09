In Sachsen hat die Kürbisernte begonnen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist die Anbaufläche des beliebten Fruchtgemüses schwankend, steigt aber in der Tendenz an. Voriges Jahr seien im Freistaat auf 53,5 Hektar Speisekürbisse gezogen worden. 72 Obst- und Gemüsebauern kultivierten demnach Kürbisse auf ihren Feldern. Zehn Jahre zuvor habe die Anbaufläche in Sachsen noch bei 13,1 Hektar gelegen.