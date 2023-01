Sachsen zeigt sich von diesem Freitag an in Berlin von seiner kulinarischen Seite. Auf der Grünen Woche werden Kartoffelprodukte und Fischburger vorgestellt, ebenso wie Kaffees, Salz, Biere, Teigwaren und Säfte bis hin zu Lavendelprodukten, Knoblauch und Whisky. Darüber hinaus werden dem internationalen Publikum touristische Ziele etwa in der Sächsischen Schweiz schmackhaft gemacht. Auch das Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz und dem Umland wird auf der Messe beworben.