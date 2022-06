Bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Hass im Internet hat es am Montag auch Durchsuchungen in Sachsen gegeben. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wird gegen eine Frau (59) und neun Männer im Alter zwischen 16 und 45 Jahren wegen Billigung von Straftaten und wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ermittelt. Die Betroffenen werden beschuldigt, unmittelbar nach der Tötung einer Polizistin (24) und eines Polizisten (29) am 31. Januar in Kusel (Rheinland-Pfalz) Hasskommentare in sozialen Medien verfasst zu haben. Das LKA in Rheinland-Pfalz hatte den Aktionstag am Montag koordiniert.