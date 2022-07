Mit verschiedenen Protesten wollen Aktivisten in den kommenden Tagen gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle auf die Straße gehen. "Es sind unfassbar viele Emissionen, die dort ausgestoßen werden", sagte eine Sprecherin des Bündnisses Transform LEJ am Mittwoch. Zudem sei es der einzige Flughafen in Deutschland, der kein Nachtflugverbot habe. Am Freitag sei daher eine Mahnwache von 8 bis 18 Uhr vor der Landesdirektion Sachsen geplant, die für die Genehmigung des Vorhabens zuständig ist.