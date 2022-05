Ein erheblich betrunkener Mann hat am Hauptbahnhof in Leipzig randaliert. Bei einer Atemalkoholkontrolle am Montag habe der Wert des 51-Jährigen bei fünf Promille gelegen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war zunächst in einer Regionalbahn ohne Fahrausweis aufgefallen. Dort soll er auch einen Mitarbeiter beleidigt haben. Die alarmierten Beamten fanden bei dem Mann einen Teleskopschlagstock.