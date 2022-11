Nach fast sieben Wochen Arbeitskampf mit durchgehendem Streik ist der Tarifkonflikt bei Teigwaren Riesa beigelegt. Im Rahmen einer Moderation sei eine Einigung erzielt worden, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mit. Demnach steigen die Stundenlöhne für die rund 140 Beschäftigten bis zum nächsten Jahr in Stufen um zwei Euro. Zudem gibt es eine Inflationsprämie in Höhe von monatlich 50 Euro von Januar 2023 bis Ende Mai 2024. Dann endet auch der Tarifvertrag.