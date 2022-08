Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im August den dritten Monat in Folge gestiegen. Zuletzt waren fast 123.500 Menschen arbeitslos gemeldet. Das seien etwa 4900 mehr als im Juli und rund 1700 mehr als vor einem Jahr, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,6 auf 5,9 Prozent.