In Sachsen bleiben in diesem Jahr mindestens 2000 Lehrstellen unbesetzt. Knapp 2650 offene Ausbildungsplätze standen im Oktober 669 Jugendliche gegenüber, die noch auf der Suche waren, teilte Klaus-Peter Hansen, Chef der Arbeitsagentur in Sachsen, am Montag in Chemnitz mit. "Mit dem Blick auf die künftigen Fachkräftebedarfe können wir uns das nicht mehr leisten." Daher werde sich intensiv um die verbliebenen Bewerber gekümmert.