Die Zahl Menschen mit einem Minijob ist im gewerblichen Bereich im vergangenen Jahr weiter gestiegen. In Privathaushalten sind Minijobs hingegen seltener geworden, wie die Minijobzentrale in Bochum am Dienstag mitteilte. Demnach haben die gewerblichen Minijobber in Sachsen bis Ende September verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres um 7137 oder 3,9 Prozent auf 190 584 zugenommen. Bundesweit fiel die Steigerung mit einem Plus von 4,1 Prozent auf fast 6,5 Millionen jedoch noch deutlicher aus.