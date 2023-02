Die Linken sehen in Ressentiments gegenüber Ausländern in Sachsen ein Hemmnis für eine dringend benötigte Zuwanderung von Arbeitskräften. "Wer im Ausland geboren wurde oder dort verwurzelt ist, muss hierzulande aber teils Ablehnung und Vorurteile fürchten, weil viele Menschen andere nach deren Äußeren beurteilen", erklärte Fraktionschef Rico Gebhardt am Sonntag. Rassistische Anwürfe träfen Flüchtlinge genauso wie zugewanderte Topkräfte aus der Wissenschaft. Er warf der CDU und vor allem Innenminister Armin Schuster vor, beim Blick auf Menschen aus anderen Ländern "Skepsis statt Offenheit" zu vermitteln.