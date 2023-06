Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen ist gewachsen. Mehr als 1,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten Ende Juni 2022 ihren Arbeitsplatz im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor und 11,3 Prozent mehr als zur Jahresmitte 2012. Dabei gebe es regionale Unterschiede.

Der Vergleich zu 2021 zeigt den Angaben zufolge mit Ausnahme des Landkreise Bautzen und des Vogtlandkreises überall ein Plus an Beschäftigten, das in den kreisfreien Städten deutlich höher als in den Landkreisen ausfiel. 210 Gemeinden in Sachsen konnten demnach einen Zuwachs an Beschäftigten verbuchen, zwölf hatten eine unveränderte Zahl an Arbeitnehmern und 196 verzeichneten einen Rückgang der Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr.