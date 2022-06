Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im Juni wie erwartet gestiegen. Insgesamt seien fast 115.900 Menschen arbeitslos gemeldet (Stichtag: 13. Juni), teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Chemnitz mit. Das waren 5,2 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 5,2 auf 5,5 Prozent.