Eigentümer traditioneller Blockbauten aus Holz, Lehm, Stroh und Steinen in Deutschland, Polen und Tschechien können sich bis zum 10. Juni um den Umgebindehauspreis 2022 bewerben. Auch Vorschläge zu Liebhabern und Vereinen, die sich für den Erhalt der so bezeichneten Umgebindehäuser engagieren, sind willkommen, wie die Stiftung Umgebindehaus in Ebersbach-Neugersdorf (Landkreis Görlitz) am Montag mitteilte.