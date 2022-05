Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig will die Handelsbeziehungen zu Großbritannien vertiefen. Dazu reist der SPD-Politiker vom 15. bis 20. Mai unter anderem nach London, Birmingham und in die schottische Hauptstadt Edinburgh, wie das Ministerium am Freitag in Dresden mitteilte. Der Fokus liegt demnach auf den Bereichen Bahntechnik und Energie (Wasserstoff) sowie Life Sciences.