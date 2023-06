Blumenranken, exotische Vögel, geometrische Formen: Eine neue Ausstellung in Chemnitz lässt Besucher in die Tapetenwelt um 1900 eintauchen. Dabei präsentieren die Kunstsammlungen nach eigenen Angaben erstmals eine Auswahl aus ihrem umfangreichen Fundus europäischer und amerikanischer Tapeten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zu sehen seien mehr als 100 verschiedene Muster, auch könnten Besucher selbst Muster herstellen, hieß es. Dabei werden verschiedene Moden und stilistische Einflüsse auf die Wanddekorationen gezeigt vom Historismus bis zum Jugendstil.

Die Tapeten-Sammlung geht auf die Initiative von Chemnitzer Industriellen wie Max Langhammer zurück, der selbst Tapetenfabrikant war. In Sachsen gab es dereinst weitere Tapetenhersteller, so auch in Coswig und Hainichen. Die Ausstellung "Zeitlos schön? Tapeten der Jahrhundertwende" wird am Sonnabend eröffnet und ist bis 24. September zu sehen.