In einer neuen Ausstellung beleuchtet Schloss Moritzburg die Faszination August des Starken für den afrikanischen Kontinent. Vom 10. Juni bis Ende Oktober ist die Schau mit dem Titel «Augusts Afrika - Afrika in Sachsen, Sachsen in Afrika im 18. Jahrhundert» in dem barocken Jagdschloss zu sehen, wie das Schlösserland Sachsen am Donnerstag mitteilte.