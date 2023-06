Was bleibt am Ende vom Werk eines Künstlers? Mit ihrem eigenen Vermächtnis setzen sich Kunstschaffende und Künstlergruppen in der neuen Ausstellung "Mein letzter Wille" in Chemnitz auseinander. Eingeladen und kuratiert vom Münchner Duo M+M werden dazu 32 zeitgenössische Positionen von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. "Sie loten die mutmaßliche Bedeutung ihres Schaffens für eine Zukunft aus, die sie selbst nicht mehr erleben werden und deren Wertmaßstäbe ihnen noch gänzlich unbekannt sind", teilten die Kunstsammlungen Chemnitz mit. Viele der Arbeiten seien neu entstanden oder eigens für die Ausstellung in Auftrag gegeben worden.