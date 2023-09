Zeitgenössische Kunst, die nicht der staatlichen Norm entspricht, bleibt in Weißrussland meist nur die Nische. Ein Minsker Künstlerduo hat Ächtung hautnah erlebt - und für ein paar Monate Freiheit in Dresden.

Das Café Belarus des Dresdner Japanischen Palais hat bis Mitte November zwei besondere Gäste aus dem osteuropäischen Land: das Künstlerduo 1+1=1. In der Schau "Kassandra-Komplex" sind insgesamt 26 Arbeiten von Antanina Slabodchykava und Mikhail Gulin aus Minsk zu sehen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) mitteilten.

Die Werke zeugten von der Verteidigung freier Kunstausübung und der soziopolitischen Situation in der Heimat der Beiden, hieß es. In die Videos, Performances, Zeichnungen und Installationen flossen die Erfahrungen des Paares ein, das sich der modernen, zeitgenössischen Kunst verschrieben hat - und damit den Unmut der belarussischen Staatsmacht auf sich zog.

Während Gulin schon 2012 wegen einer Kunstaktion verhaftet wurde, geriet seine Frau im Wahlkampf 2020 in den Fokus der Obrigkeit. Sie zeichnete das Piktogramm, das spontan zum Symbol des Widerstands gegen das autokratische Regime wurde: ein Herz, kombiniert mit Faust und Siegeszeichen. Seit Oktober 2022 lebt das Paar in Dresden - mit einem Stipendium der Martin Roth Initiative (MRI). Diese bietet Künstlern, die in ihrer Heimat aus politischen oder sozialen Gründen gefährdet sind, für mindestens zwölf Monate Zuflucht und die Möglichkeit zur Neuorientierung.

Das Café Belarus entstand im Zuge einer Ausstellung 2021 und ist Begnungs- und Diskussionsort für Menschen im Exil und Künstler, wie die Leiterin des Museums für Völkerkunde, Barbara Höffer, als Hausherrin sagte.

Mit den Werken von 1+1=1 steht in zwei Räumen der psychologische Effekt, wenn negative Prognosen ignoriert oder abgewiesen werden, im Fokus. Das Land sei seit 1994 in Europa als letzte Diktatur bekannt, stecke zwischen "nicht mehr sowjetisch" und "noch nicht europäisch demokratisch" fest, sagte Gulin laut Mitteilung der Staatlichen Kunstsammlungen. Es gebe Tausende politische Gefangene sowie Entführungen und der Einfluss Russlands wachse. EU und Nachbarländer zeigten sich in der Regel "sehr besorgt", aber nicht mehr. "Das änderte sich am 24. Februar 2022." An diesem Tag begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

