Der Internationale Museumstag am Sonntag wird in Sachsen gleich doppelt eröffnet. Anlass für den zweifachen Auftakt sind neue Ausstellungen - im Waagenmuseum in Oschatz und im Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, beide in Nordsachsen, wie Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, am Donnerstag sagte.

Das Waagenmuseum in Oschatz wurde in den vergangenen Jahren neu gestaltet. Die Präsentation der rund 120 Waagen sollte etwas weniger historisch-technisch und familienfreundlicher werden, sagte Mieth. Dazu wurden neue Mitmach- und Hörstationen eingerichtet. In die Neugestaltung wurden rund 250.000 Euro investiert.

In Wermsdorf zeigt die Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) die neue Ausstellung «Raumschiff Hubertusburg. Traumschloss im Wandel». Neben 100 Exponaten aus der Rüstkammer steht auch die wechselvolle Geschichte des Jagdschlosse im Vordergrund. Es wurde in der Vergangenheit unter anderen als Gefängnis, Nervenheilanstalt und Landeskrankenhaus genutzt.

Am 45. Internationalen Museumstag beteiligen sich in Sachsen nach Angaben des Kulturministeriums fast 100 Museen. Ministerin Barbara Klepsch (CDU) wird zur Eröffnung in Oschatz erwartet.