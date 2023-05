Der Katharina-von-Bora-Preis 2023 geht an die Leipzigerin Cordula Weimann. Damit würdigen die Stadt Torgau (Nordsachsen) und der Freistaat Sachsen die Gründerin der Bewegung Omas for Future für "herausragendes gemeinnütziges Engagement von Frauen", wie es am Dienstag hieß.