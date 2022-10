Die Stadtbibliothek Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Sächsischen Bibliothekspreis 2022. Er wird am 1. November verliehen, wie Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch in Dresden bekanntgab. Damit "werden das herausragende Engagement, die innovativen Ideen, die Beharrlichkeit und die ausgezeichneten Ergebnisse des Teams gewürdigt". Vielfältige Kooperationen, die sich in reger Veranstaltungstätigkeit widerspiegelten, machten die Einrichtung "zu einem Ort des Miteinanders".