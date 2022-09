Der Unternehmer und Mäzen Arend Oetker erhält den Sächsischen Verdienstorden. Die Verleihung findet am 26. September in Leipzig statt, wie die Staatskanzlei in Dresden am Mittwoch mitteilte. Der 83-Jährige sei "ein unermüdlicher und großzügiger Unterstützer von Kunst und Kultur im Freistaat". Er gehöre zu den Gründern und sei Vorsitzender des Stiftungsrates der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK), engagiere sich in Projekten der Kunstvermittlung.