Der sächsische Verlagspreis ist in diesem Jahr erst- und einmalig 20 Verlagen zugesprochen worden. Sie können sich jeweils über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Der Staatsregierung sei es in diesem Jahr besonders darum gegangen, ein starkes Zeichen für die Branche und den Buchmesse-Standort Leipzig zu setzen, teilte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) anlässlich der Preisverleihung am Montag mit.