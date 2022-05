Die Schriftstellerin Katerina Poladjan bekommt den diesjährigen Chamisso-Preis/Hellerau in Dresden. Mit ihren vier Romanen habe sie «einen neuen, eigenständigen Ton in die deutschsprachige Literatur gebracht, schwebend zwischen Geschichte und Fiktion, teilte das Preissekretariat am Mittwoch zur Begründung mit. Poladjan nehme ihre Leser mit auf die «Suche nach einer Sprache, die in der Vergangenheit eine Spur der Zukunft entdeckt». Die Auszeichnung würdige ihre «große Literatur deutscher Sprache jenseits nationaler Einsinnigkeit».