Dresden/Wolkenburg - Der diesjährige Sächsische Kinder- und Jugenddenkmalpreis geht an Jugendliche des Beruflichen Schulzentrums in Bautzen. Die 33 Azubis überzeugten die Jury mit zwei Projekten im Landesprogramm "Pegasus - Schulen adoptieren Denkmale", wie das Regionalentwicklungsministerium in Dresden mitteilte. Die Auszeichnung wurde am Sonntag zur Eröffnung vom bundesweiten Tag des offenen Denkmals im Freistaat auf Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) vergeben.