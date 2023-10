Ein Film über Seenotrettung ist beim Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig mit einem der Hauptpreise ausgezeichnet worden. "Einhundertvier" von Jonathan Schörnig schildert die Rettung von 104 Menschen aus einem sinkenden Schlauchboot im Mittelmeer. Der Streifen erhielt am Samstagabend eine Goldene Taube im deutschen Wettbewerb für lange Dokumentarfilme.

Im internationalen Wettbewerb wurde der schweizerisch-kanadische Filmemacher Peter Mettler für "While the Green Grass Grows" mit einer Goldenen Taube geehrt. In dem filmischen Tagebuch verarbeitet er den Tod seiner Eltern. Beide Preise sind jeweils mit 10.000 Euro dotiert.

Insgesamt wurden sieben Goldene und zwei Silberne Tauben in verschiedenen Kategorien verliehen, wie die Festival-Macher mitteilten. Zudem gab es zahlreiche Partnerpreise, so dass insgesamt 24 Auszeichnungen bei DOK Leipzig vergeben wurden.

Das traditionsreiche Dokumentarfilmfestival wurde in diesem Jahr zum 66. Mal veranstaltet. Nach Angaben der Organisatoren standen in der Festivalwoche insgesamt 225 Filme aus rund 60 Ländern auf dem Programm, darunter 44 Weltpremieren.

