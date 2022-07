Liebhaber von Oldtimern sind am Sonntag im Vogtland voll auf ihre Kosten gekommen. Rund 160 historische Fahrzeuge waren zu einer 125 Kilometer langen Ausfahrt der 10. "August Horch Klassik" in der Region unterwegs. Etliche dieser Autos und Motorräder stammen aus der Vorkriegszeit, das älteste ist eine Wanderer 616 aus dem Jahr 1919. "Bei herrlichem Wetter haben bestimmt 1000 Menschen entlang der Strecke die Fahrzeuge bewundert", erläuterte Annett Lang vom August Horch Museum in Zwickau.