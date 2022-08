Emil Forsberg von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich ganz speziell auf das erste Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln vorbereitet. Der Schwede düste für einen Werbetrailer gemeinsam mit dem früheren Formel 1-Weltmeister David Coulthard in einem Formel 1-Zweisitzer durch Leipzig. "Die Fahrt war unglaublich. Die Gelegenheit, mit David Coulthard zusammen in einem Formel 1-Auto zu sitzen, hat man vielleicht nur einmal im Leben. Wir hatten unglaublich viel Spaß - aber ich stand auch ziemlich unter Adrenalin. Es ist einfach krass, wenn man fährt und das Motorengeräusch so nah ist", wird Forsberg auf der Vereins-Homepage zitiert.